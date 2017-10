O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente não visitará a zona desmilitarizada (DMZ, em inglês) que separa as duas Coreias durante a sua próxima viagem pela Ásia, disse um funcionário americano nesta segunda-feira, detalhando que ainda não tomaram uma decisão definitiva.

"Há alguns elementos do itinerário que estão sendo determinados", acrescentou.

Trump fará declarações na Assembleia Nacional sul-coreana para "celebrar a aliança e a amizade" entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, e um chamado à comunidade internacional para aumentar a pressão sobre Pyongyang, segundo informação do Executivo americano.

Apesar de seu nome, a zona desmilitarizada é "um dos lugares mais aterrorizantes do mundo", de acordo com Clinton. É provavelmente a fronteira mais militarizada do mundo.