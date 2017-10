"Nos levou à beira de uma guerra nuclear, obstruiu a Justiça no FBI e, em violação direta da Constituição, pegou dinheiro de governos estrangeiros e ameaçou fechar as organizações de notícias que informam a verdade", disse Steyer em seu anúncio, que exorta os americanos a pedir ao Congresso que impugne Trump.

"Um Congresso republicano julgou uma vez um presidente por muito menos. No entanto, atualmente as pessoas no Congresso e em seu próprio governo sabem que este presidente é um perigo claro e presente, que é mentalmente instável e está armado com armas nucleares", acrescentou Steyer.