O mandato de Yellen, democrata indicada em 2014 por Barack Obama, termina no começo de fevereiro. O presidente tem a prerrogativa de designar o chefe do banco central, que deve ser confirmado pelo Senado.

Os cinco candidatos são Yellen, de 71 anos, a primeira mulher presidente do Fed, John Taylor, republicano de 70 anos, eminente professor de economia, Gary Cohn, 57, ex-dirigente do Goldman Sachs, hoje o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Jerome Powell, 64, atualmente governador do Fed e Kevin Warsh, advogado e investidor de 47 anos, que já foi governador do banco central.