"Nós podemos ser a geração que vai acabar com a epidemia de opioides", disse Trump em um evento na Casa Branca, que contou com a presença de ex-dependentes, pais de vítimas de overdose e especialistas em tratamento.

"Nós vamos libertar nossa nação do terrível mal do abuso de drogas", acrescentou.

Trump disse que a agência federal de alimentos e medicamentos (FDA) já solicitou que um "opioide de risco especialmente alto", que ele não nomeou, seja retirado do mercado imediatamente.

O presidente não mencionou empresas específicas, mas disse que as ações contra elas começarão "muito em breve".

Trump afirmou que abordará a questão do fentanil - um opioide sintético culpado por muitas das mais de 60.000 mortes de overdose por ano nos Estados Unidos e produzido na China - com o presidente Xi Jinping quando ele visitar Pequim, no final deste ano.