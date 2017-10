O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (30) que as forças especiais capturaram um homem relacionado ao ataque à missão diplomática dos EUA na cidade líbia de Benghazi, em 2012.

"Ontem, sob minhas ordens, as forças americanas capturaram Mustafa al-Imam na Líbia", afirmou Trump em um comunicado, no momento em que a Casa Branca é sacudida pela denúncia contra três encarregados da campanha eleitoral do presidente.