A líder opositora trabalhista Jacinda Ardern está em condições de formar o governo na Nova Zelândia, depois de obter o apoio dos nove deputados do partido nacionalista Nova Zelândia Primeiro (NZF).

O partido de Ardern conquistou 46 cadeiras no Parlamento. Somando os oito deputados ecologistas e nove nacionalistas, contará com o apoio de 63 deputados, dois a mais do que a maioria absoluta de 61.