"Vamos apagar @LaTourEiffel à meia-noite em homenagem às vítimas do atentado de #Mogadiscio", escreveu Anne Hidalgo no Twitter.

Pelo menos 276 pessoas foram mortas e várias centenas ficaram feridas no atentado com caminhão-bomba no centro de Mogadíscio, o mais mortal na história da Somália, de acordo com a polícia local.