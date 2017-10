O número de mortos dos incêndios florestais que devastaram partes do centro de Portugal nos últimos dias aumentou novamente nesta sexta-feira (20), chegando a 44, após a morte de um dos feridos, disseram as autoridades.

Na véspera, outro corpo foi descoberto na cidade central de Coimbra, que foi duramente atingida pelos incêndios que começaram no domingo. As chamas foram amplamente controladas na terça-feira, com a ajuda de chuvas e ventos mais calmos.