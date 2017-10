De uniforme militar, cabelo ondulando sobre o rosto, coloca a bandeira na cerca onde os extremistas expunham as cabeças recém-cortadas de suas vítimas executadas. As fotos rodaram o mundo.

Natural de Qamichli (nordeste da Síria), não deve nada a seus modelos, que ela menciona em entrevistas à imprensa: a revolucionária comunista Rosa de Luxemburgo, Napoleão ou Saladino, o guerreiro do islamismo de origem curda que conquistou Jerusalém no século XII.

Com entusiasmo, destaca a importância para uma mulher de "exibir a bandeira da vitória na capital do EI, onde foram cometidas as piores atrocidades contra as mulheres, transformadas em escravas a seu serviço ou em máquinas para cumprir seus desejos".