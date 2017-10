Os combatentes sírios começaram, nesta quarta-feira (18), a ocupar a cidade devastada de Raqa e pediram aos civis que não retornem imediatamente para a localidade, um dia após a reconquista deste reduto na Síria das mãos do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Apesar da queda de Raqa, a "capital" de fato do EI neste país em guerra, a aliança de combatentes árabes e curdos apoiada por Washington ainda procuram eventuais "jihadistas" escondidos em túneis, ou em edifícios na cidade.

As Forças Democráticas Sírias (FDS) garantem que "não há mais células latentes", afirmou à AFP Mustefa Bali, no dia seguinte ao anúncio do fim das operações militares.