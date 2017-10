Quando Asya viu as vitrines estilhaçadas das lojas localizadas em uma rua comercial, a sua preferida, imediatamente começou a chorar. Sua casa foi bombardeada. Ainda tinha a intenção de voltar a morar em Raqa. Agora, não mais.

"Meu Deus! Era a cidade mais linda", disse a síria de 35 anos, sentada no banco de trás de um carro, na avenida Tal Abyad, antes movimentada e agora apenas cheia de escombros.

"Agora olhe ao redor, olhe as nossas casas", afirma chorando.

Na sexta-feira (20), as forças anti-extremistas organizaram uma cerimônia para oficializar a retomada da cidade, devastada após quase cinco meses de combates. Porém, em razão das muitas bombas plantadas pelo EI, no momento ainda não é possível que os habitantes voltem a residir no local.