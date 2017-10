"A segurança do povo americano é nossa maior prioridade", declarou Higgins aos jornalistas.

O presidente Donald Trump emitiu a nova ordem sobre refugiados na noite desta terça-feira, substituindo parte de seu polêmico decreto sobre entrada de estrangeiros no país, que provocou uma série de ações judiciais.

O decreto antigo, que Trump tentou implementar a partir de janeiro, conseguiu finalmente estabelecer, no final de junho, uma revisão dos protocolos de segurança e a adoção de procedimentos de avaliação mais severos.

Nesta terça-feira, funcionários se negaram a enumerar os 11 países cujos refugiados seguem impedidos de entrar no país, mas indicaram que são os mesmos que em 2015 faziam parte de uma lista para exame mais rigoroso.

As agências de refugiados assinalaram que os países afetados são Egito, Irã, Iraque, Líbia, Mali, Coreia do Norte, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen.