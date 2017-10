Elton John, uma das principais atrações musicais de Las Vegas, deixará de viver no hotel do Caesar's Palace no ano que vem, segundo informou o cassino nesta segunda-feira.

A lenda britânica do pop encerrará no dia 19 de maio o show "The Million Dollar Piano", que faz desde o ano de 2011 no teatro Colosseum do cassino, interpretando suas canções mais conhecidas em um elaborado espetáculo visual que inclui dezenas de telas.