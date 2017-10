Cerca de 5.000 bombeiros tentavam nesta segunda-feira (23) conter 10 incêndios florestais na Califórnia, os quais as autoridades esperam que sejam totalmente controlados nos próximos dias.

Esses incêndios, considerados os mais letais já ocorridos na história da Califórnia, tiveram início no dia 8 de outubro, quando ao menos 11.000 bombeiros - alguns vindos da Austrália - foram convocados para combater 24 focos.

O departamento de bombeiros do estado, CalFire, informou que os 10 incêndios em atividade devem ser controlados nos próximos dias, mas ressaltou que os riscos continuam, uma vez que as condições climáticas são de baixa umidade e há prognóstico de fortes ventanias.

Estima-se que as perdas sejam de 1 bilhão de dólares, de acordo com a comissão de Seguros da Califórnia.

O maior número de mortes, 22, foi registrado no condado de Sonoma, famosa região por sua produção vinícola, onde bairros inteiros ficaram cobertos de cinzas.

Os incêndios florestais são comuns no oeste dos Estados Unidos durante a estação de seca, nos meses mais quentes.

No incêndio do parque Griffith, em Los Angeles, em 1933, ao menos 29 pessoas faleceram, e dois anos antes, 25 pessoas morreram no de Oakland Hills.