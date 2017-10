O governo espanhol se prepara para assumir o controle da autonomia da Catalunha, mas a tarefa será difícil e pode colidir com a desobediência de milhares de funcionários públicos e simpatizantes da causa separatista.

Entre as medidas, amparadas pelo artigo 155 da Constituição e aprovadas pelo Senado nesta sexta-feira, está a destituição maciça do governo separatista catalão e o controle de toda a administração catalã pelo Executivo central.

Entrarão em vigor assim que forem publicadas no Diário Oficial. Mas, como alertou esta semana o catalão Josep Borrell, ex-ministro e ex-presidente do Parlamento Europeu, "não basta publicar coisas no DOE, é preciso colocá-las em prática e isso será muito complicado".