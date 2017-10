Durante um telefonema realizado nesta quinta-feira, o secretário americano de Estado, Rex Tillerson, pediu ao chefe do Exército de Myanmar que ajude a acabar com a violência contra os muçulmanos rohingyas.

No telefonema ao general Min Aung Hlaing, o secretário de Estado manifestou "preocupação com a continuada crise humanitária e as atrocidades reportadas" no estado de Rakine, revelou o porta-voz do departamento Heather Nauert.