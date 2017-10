O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, declarou nesta quinta-feira (26) que Bashar al Assad não tem futuro como presidente da Síria e que ele terá que deixar o cargo no contexto de um processo de paz mediado pela ONU.

As declarações de Tillerson à imprensa aconteceram durante uma visita a Genebra na qual ele se reuniu com o enviado da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, que tenta organizar uma nova rodada de negociações de paz a partir de 28 de novembro.

Tillerson disse que a política de Washington não tinha mudado, embora suas declarações tenham incluído uma linguagem mais dura do que a até agora usada pelo governo americano, que no passado disse que o futuro de Al Assad não era a questão prioritária.

Bashar al Assad, com a ajuda militar da Rússia e do Irã, não abandonou o poder do país desde o início da guerra civil, em 2011, e afirma reiteradas vezes que não renunciará por pressão dos rebeldes, que qualifica de "terroristas".