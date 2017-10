O Reino Unido não vai reconhecer uma declaração de independência da Catalunha, assegurou nesta terça-feira (17) a primeira-ministra Theresa May ao presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, enquanto continua a crise entre o Executivo e os separatistas.

"A primeira-ministra reiterou que o Reino Unido considera que o referendo não tem base legal e que qualquer declaração unilateral de independência seria incompatível com o Estado de direito", informou um porta-voz de May depois que ela manteve uma conversa por telefone com Rajoy.