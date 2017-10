As forças somalis mataram dois dos responsáveis pelo ataque a um hotel do norte da capital somali, Mogadíscio, que terminou na madrugada deste domingo (29), depois que duas explosões deixaram 14 mortos.

"Cinco homens armados entraram no hotel. Dois deles foram mortos e os outros três capturados com vida. As forças de segurança continuam trabalhando para encontrar as vítimas, mas no momento não dispomos de um número exato", declarou à imprensa Abdiasiz Ali Ibrahim, porta-voz do ministério da Segurança.