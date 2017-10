O satélite, chamado Projeto Irazú, ficou pronto para seu envio ao Instituto Tecnológico Kyutech, localizado no Japão, onde será submetido a testes antes do lançamento, programado para 2018.

O dispositivo foi construído em conjunto pela Associação Centro-americana de Aeronáutica e do Espaço (ACAE) e pela instituição pública Instituto Tecnológico da Costa Rica (TEC), que anunciaram a conclusão do projeto durante uma coletiva de imprensa em San José.

O satélite do tipo CubeSat1U foi desenvolvido para ajudar cientistas costa-riquenhos a reunir informações sobre os esforços realizados pelo país para reduzir as emissões de carbono.

Para isso, o satélite se ligará a uma estação remota do TEC em uma área do norte de San Carlos, onde serão colocados sensores para monitorar o crescimento das árvores, os quais estarão ligados a uma antena que se conectará com o satélite duas vezes ao dia quando ele passar pela Costa Rica, visando extrair informações que servirão para calcular os níveis de fixação de carbono, segundo os autores do projeto.