A Sony disse nesta terça-feira (31) que espera alcançar um lucro anual recorde, à medida que estimula uma reviravolta pela divisão de jogos da PlayStation e um crescente negócio de peças de smartphone, enquanto também registrou um sucesso com o último filme do Homem-Aranha.

Superando as dificuldades do passado, a gigante eletrônica, fabricante do PlayStation, almeja um lucro líquido de 380 bilhões de ienes, ou 3,4 bilhões de dólares, para o ano fiscal até março de 2018 - ante um recorde de 369,4 bilhões de ienes de uma década atrás.

O lucro líquido no terceiro trimestre de 2017 foi 27 vezes mais alto que no ano anterior, enquanto a receita líquida subiu 22%.

O lucro operacional mais que quadruplicou no período, em parte devido a uma recuperação após terremotos no sul do Japão afetaram a produção no ano passado.