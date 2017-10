"Está nas mãos do senhor Puigdemont não aplicar o 155", afirmou Sánchez em entrevista coletiva no Parlamento Europeu em Bruxelas, onde manifestou sua "gratidão" aos líderes das instituições comunitárias por seu apoio à Espanha nesse momento.

"Se não for atendido o requerimento do governo espanhol, o senhor Puigdemont vai provocar a aplicação do artigo 155 da Constituição", que contempla a suspensão da autonomia, caso o governo regional não respeite a lei, declarou no Congresso a vice-presidente, Soraya Saénz de Santamaría.