Calcula-se que 140.000 pessoas morreram no bombardeio atômico de 6 de agosto de 1945. Outras 80.000 morreriam no bombardeio contra Nagasaki três dias depois. O Japão assinou no início de setembro sua rendição.

Agora que tem 85 anos e vive no Canadá, Thurlow conta sua história para as crianças e diplomatas para conscientizar sobre os horrores do holocausto nuclear e com a esperança de deter a proliferação de armas nucleares.