Médicos guatemaltecos separaram com êxito na segunda-feira, após 15 horas de cirurgia, duas siamesas de dois meses unidas pelo tórax, informou o diretor do hospital público Roosevelt, Marco Barrientos.

"Terminou com êxito a cirurgia de separação das siamesas", conhecidas como "As Esmeraldas", escreveu O diretor na conta de Twitter do hospital.