O setor financeiro britânico está pressionando o governo de Theresa May para que negocie com Bruxelas um período de transição após o Brexit e evite, assim, uma evasão maciça de empresas e postos de trabalho para o resto de Europa.

A última advertência chegou nesta quarta-feira (18) por parte do mais alto encarregado da bolsa de Londres, Xavier Rolet, que pediu ao governo que chegue a um acordo o quanto antes.

"Precisamos que se chegue a um acordo de transição neste ano", disse o diretor-geral do London Stock Exchange (LSE) em um artigo publicado pelo jornal britânico Daily Telegraph, alertando que, caso contrário, as empresas vão começar já em 2018 a aplicar seus planos de migrar as atividades.