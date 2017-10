Quando um acidente o deixou tetraplégico há 12 anos, Marco queria morrer. Mas superando as adversidades, se casou e adotou uma menina. Hoje, desesperado com a falta de antibióticos, sondas e comida em uma Venezuela em crise, pede a eutanásia.

No mais recente, faz um pedido dramático ao presidente Nicolás Maduro: que o ajude a morrer dignamente. Embora a eutanásia seja ilegal na Venezuela, Marco advoga por uma lei para casos terminais, ou como o seu.

"Assim que sofri o acidente (de carro), pedi a todo mundo que me matasse, depois aceitei o que aconteceu. Não quero a morte, adoraria viver, só que em melhores condições. Mas se não é possível, prefiro a eutanásia", disse à AFP em sua casa em Cabudare, no estado de Lara (oeste).

Técnico industrial de 45 anos, Marco tenta sobreviver com uma pensão e um subsídio mensais que somam 186.000 bolívares (4,3 dólares na taxa do mercado negro), quando somente uma sonda urinária custa 24.000 e um quilo de carne 50.000.

O país petroleiro sofre uma grave crise econômica com escassez de alimentos e remédios. Muitos produtos disponíveis são impagáveis para a maioria, pois estão taxados no dólar negro - 12 vezes maior do que a cotação oficial.