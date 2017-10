O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou nesta segunda-feira para uma visita surpresa a Bagdá, durante a qual se encontrará com o primeiro-ministro Haider al-Abadi e com o presidente Fuad Massum.

As reuniões acontecem em um clima desconfortável, depois que o gabinete do primeiro-ministro iraquiano respondeu fortemente às declarações de Tillerson sobre a presença de "milícias iranianas" no Iraque.