Na ação, apresentada a um tribunal de Manhattan, a SEC acusa a Rio Tinto, Thomas Alabanese e Guy Elliott - respectivamente presidente e diretor financeiro do grupo de mineração no momento dos fatos - de ignorar as advertências de responsáveis operacionais sobre uma filial moçambicana adquirida em 2011.

"Tentaram retardar e inclusive ocultar a natureza e a extensão dos acontecimentos negativos no conselho de administração, no comitê auditor, com os auditores independentes e com os investidores", segundo a SEC.