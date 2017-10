O sacristão da catedral de Mônaco foi condenado nesta semana por roubar o dinheiro arrecadado no local onde são colocadas as ofertas, de um montante aproximado de 3.000 euros, confessou.

O indivíduo, residente no sudeste da França, foi demitido de seu emprego de funcionário - o catolicismo é a religião estatal de Mônaco - e condenado a cinco meses de prisão condicional e uma multa de 1.000 euros em termos de danos e prejuízos.

O sacristão foi surpreendido no início de 2016 pelo padre, recém-chegado, rodeando o gazofilácio. O sacerdote, que constatou uma baixa nas rendas das ofertas, começou a acumular suspeitas sobre o funcionário e avisou as forças de segurança.

Pego ao ser encontrado com marcas vermelhas nas mãos - a polícia havia deixado bilhetes que continham um produto no gazofilácio -, o sacristão foi obrigado a confessar. Tinha uma cópia das chaves na época em que era encarregado de esvaziá-lo, antes da chegada do novo padre.