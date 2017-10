Há uma semana, as eleições legislativas de meio de mandato deram força ao presidente Mauricio Macri, apesar de ele não ter conquistado maioria no Congresso.

"A continuação da redução dos desequilíbrios e a melhoria da competitividade trazem bons augúrios para as perspectivas de crescimento da Argentina", garantiu a agência baseada em Nova York.

Essa foi a segunda alta da nota argentina no ano. Em abril, a S&P tinha aumentado de 'B-' a 'B' devido aos progressos que dizia encontrar na economia argentina.

O déficit fiscal supera 4% do Produto Interno Bruto (PIB), antes do pagamento da dívida. A inflação está em torno de 18%, e em setembro superou a meta anual do Banco Central, de entre 12% e 17%. O desemprego está em 8,7%.