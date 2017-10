Os russos se reuniram, neste domingo (29), em Moscou para honrar a memória de milhões de vítimas da repressão stalinista, com pedidos de libertação de um historiador, especialista neste período, que está preso.

Durante a cerimônia anual, uma iniciativa da ONG Memorial - a mais antiga organização russa de defesa dos direitos humanos - centenas de pessoas leram alternadamente, ao longo do dia, nomes de vítimas perto da pedra Solovetski, nas ilhas Solovki (mas Branco, no norte da Rússia), onde foi aberto o primeiro goulag soviético. O monumento é instalado na praça da Loubianka, em frente ao escritório do FSB (ex-KGB, o serviço secreto russo).