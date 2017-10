Para seus autores, o objetivo é evitar que os internautas visitem páginas bloqueadas pela Justiça russa, como as que têm relação com organizações terroristas.

O aparato legislativo que regula a Internet foi-se reforçando desde 2012, coincidindo com um endurecimento da política do Kremlin e com um aumento da ameaça terrorista.

Outra lei impõe às empresas tecnológicas e de telecomunicações - incluindo as estrangeiras - que armazenem, a partir de 2018, os dados de seus usuários russos na Rússia e que os transmitam para as autoridades, se assim demandarem.

Para Sarkis Darbinian, diretor do Centro para os Direitos Digitais em Moscou, a estratégia seguida pela Rússia se baseia no "conceito de soberania digital", ou seja, no controle do tráfego de Internet em seu território.