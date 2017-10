Descrito como um homem austero e metódico, o ex-chefe do FBI Robert Mueller, que investiga a suposta ingerência russa na campanha presidencial dos Estados Unidos no ano passado, lidera uma investigação ultra-sensível que sacode a Casa Branca.

Mueller, nomeado em maio procurador especial no caso sobre o possível conluio entre membros da equipe de campanha de hoje presidente Donald Trump e funcionários do governo russo, é um super investigador com grandes poderes e muita independência.