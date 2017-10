Um ataque ao avião é algo "plausível", concluiu o juiz tanzaniano Mohamed Chande Othman no relatório que será divulgado nos próximos dias e ao qual a AFP teve acesso nesta terça-feira.

Hammarskjöld morreu no dia 18 de setembro de 1961, quando seu avião, um DC-6, caiu nas proximidades de Ndola, na Rodésia do Norte, hoje Zâmbia. O secretário-geral se dirigia para negociações de cessar-fogo na província de Katanga, no Congo, uma região rica em minerais.