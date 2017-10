Apesar dos cortes no abastecimento de víveres, água e eletricidade, centenas de solicitantes de asilo se negaram a deixar um campo de retenção administrado pela Austrália na ilha de Papua Nova Guiné e fechado pelas autoridades nesta terça-feira (31).

Os funcionários do campo de retenção da ilha de Manus já abandonaram o local. Um migrante contou que os estrangeiros deixados nessa instalação preferiram se trancar ali, com medo do que poderia acontecer se saíssem.