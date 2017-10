Akin Öztürk, ex-chefe da Força Aérea e um dos acusados de mais alta patente no julgamento, negou todas as acusações.

A sessão de hoje começou com a defesa de Ali Gültekin, ex-comandante do Estado-Maior. No início dos trabalhos, o presidente do tribunal declarou que acrescentava um arquivo de 70 terabytes de imagens das câmaras de vigilância da noite do golpe de Estado frustrado. Segundo a Anadolu, o material será entregue aos advogados da defesa.