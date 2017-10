Em julho, o chefe do governo conservador espanhol, Mariano Rajoy, compareceu na qualidade de testemunha neste processo conhecido como "caso Gurtel", que trata de subornos a funcionários eleitos e autoridades do PP em troca de contratos públicos. Rajoy assegurou que não sabia nada sobre as finanças do partido que preside desde 2004.

A procuradora Concepción Sabadell convocou a ex-ministra de Saúde do governo Rajoy, Ana Mato, por supostos presentes dados a seu marido, Jesús Sepúlveda, na época prefeito do município madrilenho de Pozuelo de Alarcón (2003-2009).

"Ficou plenamente demonstrada a caixa 'B' do PP refletida nos papéis de Luis Bárcenas, com prova testemunhal, com a declaração do acusado, com prova documental e com prova pericial", apontou a procuradora.