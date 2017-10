O príncipe herdeiro saudita compareceu a um fórum em Riad para revelar a criação de uma enorme zona de desenvolvimento econômico no Mar Vermelho, mas acabou mostrando a sua intenção de transformar radicalmente o reino ultraconservador muçulmano.

Mohamed bin Salmán, de 32 anos, prometeu na terça-feira uma Arábia Saudita "moderada", distante da imagem de um país árabe considerado durante muito tempo como o maior exportador do wahabismo, uma versão rigorosa do Islã que muitos extremistas adotaram em todo o mundo.

O surpreendente discurso aparece em um plano de reformas inspiradas pelo príncipe, que supõe a maior transformação cultural e econômica na história moderna do reino, segundo diversos analistas.

"Voltemos ao que éramos antes, um país com um Islã moderado, tolerante, aberto ao mundo e a todas as outros religiões", acrescentou o príncipe, que muitos de seus críticos acusam de "autoritarismo".

"Está claro que está transformando o reino, o que implica em uma esfera religiosa mais dócil e menos influente", opinou o analista Lori Boghardt, do Washington Institute for Near East Policy.