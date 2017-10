O presidente separatista catalão, Carles Puigdemont, afirmou nesta quinta-feira que não irá convocar eleições em sua região, acabando com as esperanças de uma apaziguamento, e reprovou a intenção de Madri de colocar a Catalunha sob tutela.

Pressionado de todas as partes, o líder separatista adiou várias vezes este discurso sobre a situação política.

"Estarei disposto a convocar tais eleições (...) e seria meu dever de tentar para evitar o impacto sobre as nossas instituições" de uma interferência na autonomia da Catalunha, declarou o presidente catalão.

Mas, segundo ele, "não há atualmente nenhuma garantia" da parte do governo de Madri "que justifique a convocação" de eleições antecipadas.

O governo espanhol do conservador Mariano Rajoy pretende fazer aprovar na sexta-feira pelo Senado a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, que permite a suspensão de fato da autonomia da Catalunha, recuperada pela região após o fim da ditadura de Francisco Franco (1939-1975).

"Cabe ao Parlamento (catalão) determinar as consequências da aplicação contra a Catalunha do artigo 155", declarou Puigdemont sem maiores precisões.

Rajoy pediu ao Senado que, com a aplicação do 155, permita a Madri destituir o governo catalão, limitar os poderes do Parlamento regional, intervir nos organismos públicos que considere necessário e convocar eleições regionais em um prazo de seis meses.