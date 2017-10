A vitória do Cambiemos, a aliança de Macri, é um selo de aprovação para seus dois primeiros anos de administração. Para Kirchner, no entanto, o revés foi amargo, tendo sido derrotada por Esteban Bullrich, um ex-ministro de Macri sem carisma.

Apesar de tudo, a ex-presidente foi eleita senadora na província de Buenos Aires, onde 40% do eleitorado nacional está concentrado, o que lhe dá imunidade parlamentar agora que é acusada de corrupção.

"Esta eleição consolida o governo. Cambiemos ainda é a primeira minoria no Congresso, mas a aliança é mais robusta, com mais votos e maior cobertura territorial", afirma o sociólogo Gabriel Puricelli.

De acordo com o analista, Macri "obtém a ratificação do seu mandato".

"Significa que o eleitorado acompanha o programa do governo, manifesta sua satisfação", acrescentou.

Desde a sua chegada ao poder, o presidente descreveu como desastroso o balanço dos 12 anos do governo de Néstor Kirchner (2003-2007) e Cristina Kirchner (2007-2015), dizendo que recebeu "um país em ruínas".

Para Puricelli, o domingo foi "um voto político, não econômico". As pesquisas revelam que as pessoas estão otimistas quanto ao futuro econômico".

Macri aboliu o controle de câmbio, desvalorizou a moeda, reduziu os subsídios aos serviços públicos como água, eletricidade e gás, encerrou um litígio de dívida pública com os fundos "abutres" e orquestrou o retorno da Argentina aos mercados de capitais internacionais.

As reivindicações eram muitas, mas não suficientes para colocar o governo em xeque.

De acordo com o cientista político Roberto Bacman, Macri "amplia seu poder ao ganhar em 14 das 24 províncias, e conseguiu a façanha de vencer nas cinco províncias mais populosas do país", que em conjunto representam 70% dos eleitores.

"As condições são muito favoráveis para 2019. Politicamente, está na melhor posição para uma eleição. Em termos econômicos ainda tem problemas", aponta Bacman.

A vitória do oficialismo foi facilitada pela divisão do peronismo, movimento criado nos anos 1940 pelo general Juan Perón, do qual Cristina Kirchner faz parte.