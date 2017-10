As políticas de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão prejudicando os direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas, afirmou nesta quarta-feira (18) um perito independente comissionado pela ONU.

Em países que enfrentam crises de pobreza e saúde, as condições impostas pela instituição podem enfraquecer os gastos sociais e dificultar o respeito dos países em crise aos direitos humanos, além de aumentar o desemprego, diminuir os padrões trabalhistas e prejudicar a saúde pública e o meio ambiente, apontou o relatório do especialista.

"Deploro o fato de que as práticas de empréstimos das instituições financeiras internacionais às vezes vão contra os objetivos das Nações Unidas, não apenas no campo dos direitos humanos, mas também no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", prosseguiu.