"A divisão de roubo e homicídio do departamento de Polícia de Los Angeles entrevistou uma potencial vítima de agressão sexual de Harvey Weinstein, que teria ocorrido em 2013. O caso está sendo investigado", declarou o porta-voz do departamento Drake Madison.

As atrizes Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan, Lysette Anthony e uma outra mulher que permanece sob anonimato também acusam o produtor.

Weinstein nega todas as acusações e afirma que manteve relações consentidas com as mulheres.