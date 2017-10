Os três assassinatos, ocorridos entre os dias 9 e 19 de outubro, aconteceram em um raio de 1,5 quilômetro em Seminole Heights, uma região histórica no norte de Tampa, a leste da Flórida.

"Acreditamos que os três assassinatos estejam relacionados", disse à AFP Stephen Hegarty, porta-voz do Departamento de Polícia de Tampa. "Ocorreram a meia milha [n.r: cerca de 800 metros] um do outro, não há um motivo claro e nenhum dos assassinatos foi um latrocínio".

Benjamin Mitchell, de 22 anos, morreu com um tiro em 9 de outubro quando esperava o ônibus em um ponto.

Quatro dias depois, Monica Hoffa, de 32 anos, foi encontrada morta com um tiro em um terreno baldio. Ela havia sido vista pela última vez na noite de 11 de outubro, quando ia para a casa de uma amiga.

Na quinta-feira passada (19), Anthony Naiboa, de 20 anos, caminhava quando foi morto com um tiro. Os três assassinatos ocorreram aproximadamente entre às 20h00 e 21h30 locais.

As autoridades pedem aos moradores que acendam as luzes das varandas durante a noite e entreguem vídeos de câmeras de segurança que mostrem atividades irregulares, enquanto mobilizam patrulhas pela cidade.

"Me dói dizer isso, mas se estiver caminhando sozinho você pode ser o suspeito, ou uma vítima em potencial".

Com o tom mais elevado e de maneira direta, o prefeito de Tampa, Bob Buckhorn, exclamou: "iremos prender este filho da p...! Não permitiremos que o mal triunfe sobre o bem".

O chefe de Polícia assegurou que as ruas estarão fortemente vigiadas na noite do Halloween, em 31 de outubro, quando as crianças estarão fantasiadas pedindo doces de casa em casa.