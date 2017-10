Uma placa sinalizou brevemente o local onde Donald Trump foi gravado se gabando de assediar sexualmente mulheres no vídeo do programa "Access Hollywood", cujo vazamento ameaçou descarrilar sua campanha presidencial em 2016.

A placa memorial satírica foi colocada no estacionamento do estúdio da NBC em Burbank, Califórnia, no local exato onde Trump fez os comentários sexistas para o entrevistador Billy Bush.

"Neste ponto, em setembro de 2005, Donald J. Trump se gabou de cometer agressão sexual", dizia a placa. "Em novembro de 2016, foi eleito presidente dos Estados Unidos".

O editor de efeitos visuais da série de televisão "Legends of Tomorrow", Seth Gottlieb, escreveu no Facebook que os produtores de seu programa eram responsáveis pela placa, que segundo ele foi colocada "em desonra do nosso presidente".

A mensagem de Gottlieb, que inclui uma foto da placa, foi publicada na semana passada, mas só atraiu atenção significativa nesta sexta-feira, quando foi amplamente compartilhada nas redes sociais.

O produtor executivo do programa, Phil Klemmer, disse no Twitter que a placa ficou no local por cerca de 15 minutos antes de funcionários do estúdio a retirarem.

Bush - que na época apresentava o programa da NBC "Access Hollywood" - é visto no vídeo gracejando com Trump, que era então o apresentador bilionário do reality show "O Aprendiz", quando a conversa se centra nas mulheres.

"Sabe, eu me sinto automaticamente atraído pelas mulheres bonitas, eu simplesmente começo a beijá-las. É como um ímã. Eu nem espero", Trump diz a Bush. "E quando você é uma estrela, elas permitem que você faça isso, você pode fazer qualquer coisa... pegá-las pela boceta".

O vídeo foi vazado pelo Washington Post em outubro de 2016, no auge da campanha eleitoral presidencial americana.