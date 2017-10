O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro avançou 1,26 dólar, para fechar a 53,90 dólares no Nymex.

No Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro chegou a 60,37 dólares, às 19h00 GMT (17h00 de Brasília), após superar os 60 dólares pela primeira vez em dois anos.

"Com crescimento alto nos Estados Unidos e no mundo e com uma oferta de petróleo americano reduzindo, a situação é muito favorável para o preço do petróleo", destacou Phil Flynn do Price Futures Group.