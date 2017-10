O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em novembro avançou 16 centavos, a 52,04 dólares, no New York Mercantile Exchange.

No Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a 58,15 dólares, com alta de 27 centavos ante o fechamento de terça-feira.