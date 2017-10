A visita do papa Francisco ao Peru, de 18 a 21 de janeiro de 2018, custará ao país cerca de 11,4 milhões de dólares, informou nesta quarta-feira (18) o ministro do Trabalho, Alfonso Grados, coordenador nacional da viagem papal.

"O custo que significará ao Estado é de 37 milhões de soles (cerca de 11,4 milhões de dólares)", disse o ministro em entrevista coletiva. Ele informou que esse orçamento compreende as três cidades que o papa visitará no país.

Depois de visitar o Chile, o pontífice argentino chegará a Lima na tarde do dia 18 de janeiro. No dia seguinte terá atividades em Puerto Maldonado, região amazônica de Madre de Dios, onde se reunirá com comunidades nativas.