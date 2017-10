Os Estados Unidos registram mais de 33 mil mortes associadas a armas de fogo ao ano, entre elas 22.000 suicídios, segundo o estudo publicado nesta segunda-feira na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Eles compararam as mortes por armas de fogo nos estados que carecem destas leis com as que têm esta legislação entre 1970 e 2014. No período, 44 estados tiveram períodos de espera de algum tipo.