O governo de Pequim expressou nesta segunda-feira o "descontentamento" com a decisão americana de impor taxas de importação a alguns produtos de alumínio chinês, pouco antes de uma visita visita de Donald Trump ao país.

O secretário americano do Comércio anunciou na sexta-feira novas taxas de importação a várias categorias de papel de alumínio, que em agosto já haviam sido objeto de medidas similares.

"Nesta questão, os Estados Unidos ignoram as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e se recusam a cumprir suas obrigações internacionais, adotando de novo métodos discriminatórios", afirmou o ministério chinês do Comércio em um comunicado.