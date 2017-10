Paul McCartney melhorou os ânimos de um México ainda abalado por um terremoto, em seu show, marcado pelo grito: "Fuerza Mexico!"

Mais de 48 mil fãs se reuniram no estádio Azteca, neste sábado (29), para o show do ex-Beatle, em sua primeira apresentação em cinco anos na Cidade no México.

Antes de começar a tocar "Maybe I'm amazed," McCartney ergueu seu punho, fazendo um gesto usado para pedir silêncio durante a busca por sobreviventes nas ruínas deixadas após o terremoto de 19 de setembro.

"Fuerza Mexico!", gritou, para delírio da multidão, emociona com o uso do espanhol no pedido de força.

O terremoto de magnitude 7.1 destruiu vários prédios na cidade, matando mais de 400 pessoas e deixando milhares desabrigadas.

Pouco após o desastre, McCartney enviou uma mensagem pelo Twitter aos mexicanos, expressando seu carinho e apoio "nestes momentos difíceis".

Em seu show anterior na Cidade do México, McCartney lotou a gigantesca praça no centro da cidade conhecida como Zocalo com 200 mil fãs.

Na atual turnê "One on One", que começou nos Estados Unidos em 2016, a lenda britânica já fez 41 shows e se apresentou para 1,2 milhão de pessoas.